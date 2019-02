Maroc : Alliance en vue du lancement en avril d'une plateforme d'assurance en ligne

(Agence Ecofin) - BeAssur, un cabinet de courtage d'assurance basé à Casablanca, et le groupe Geomedia, ont annoncé dans la semaine, le lancement d'une plateforme d'assurance en ligne au Maroc, a-ton appris de médias locaux. Le lancement effectif du projet est prévu pour avril 2019.

Les premiers services concerneront l'assurance automobile et de voyage. BeAssur prévoit d'apporter son expertise et ses ressources en matière de vente de produits d'assurance. De son côté, Geomedia mettra à disposition de la plateforme son savoir-faire dans le contenu digital et le marketing en ligne.

Rappelons que dans la catégorie des assurances non-vie, le segment automobile est le plus important en volume. Il représentait 31,43% des primes émises au terme du troisième trimestre 2018, selon des chiffres rendus publics par l'Autorité marocaine de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, début novembre 2018.

Idris Linge