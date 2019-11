Au Cameroun, le marocain Wafa Assurance finalise le rachat de Pro Assur

(Agence Ecofin) - La compagnie d’assurance marocaine Wafa Assurance a officiellement annoncé, le 12 novembre 2019, la finalisation de la procédure de rachat des branches vie et non-vie de l’assureur camerounais Pro Assur.

Grâce à cette double transaction, qui a débuté en avril 2019 avec la signature d’un accord entre les deux parties, « Wafa Assurance acquiert 65 % des actions de droits de vote de Pro Assur SA et rachète un bloc de contrôle représentant 89,4 % des actions et droits de vote de la compagnie Pro Assur Vie », apprend-on officiellement.

Cette opération, qui a reçu les différentes approbations des autorités de tutelle et de régulation du secteur des assurances au Maroc et au Cameroun, selon Wafa Assurance, permet à cette compagnie marocaine de renforcer son positionnement au Cameroun.

En effet, en activité depuis juin 2016, à travers sa filiale Wafa Assurance Vie Cameroun, cette compagnie opérait uniquement dans la ville de Douala. Elle distribue notamment ses produits de bancassurance via le réseau des agences de SCB Cameroun, filiale du groupe bancaire marocain Attijariwafa, qui est aussi la maison-mère de Wafa Assurance.

Le rachat des branches vie et non-vie de l’assureur camerounais Pro Assur permet non seulement à Wafa Assurance d’entamer le maillage du territoire camerounais, mais aussi, et surtout, de renforcer l’empreinte marocaine dans le secteur de l’assurance au Cameroun.

En effet, avant l’arrivée de Wafa Assurance au Cameroun en 2016, l’assureur marocain RMA Watanya avait déjà acquis, au mois de mars 2014, les deux filiales locales du groupe ivoirien Belife Insurance. Il s’agit de Beneficial Life Insurance SA Cameroun et Beneficial General Insurance SA Cameroun, dont l’assureur marocain a racheté 38% du capital pour 3,1 milliards FCFA (environ 6,2 millions de dollars).

Brice R. Mbodiam