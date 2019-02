Les 10 premières sociétés d'assurance cotées en Afrique affichent une baisse de 5% de leurs valeurs boursières en ce début 2019

(Agence Ecofin) - La valorisation du top dix des sociétés d'assurance cotées sur les marchés financiers africains, a reculé depuis le début de l'année, a constaté l'Agence Ecofin des données prises sur les différentes bourses de la région. De près de 30 milliards $ le premier janvier 2019, elle était à seulement 28,5 milliards $ au 14 février.

Le marocain Saham Assurance et sa désormais maison mère Sanlam font partie des 6 entreprises du secteur dont la valeur boursière a reculé. Celle du premier a baissé de 8,6%, tandis que le groupe sud-africain a vu sa valeur baisser de 5,25% sur le Johannesburg Stock Exchange.

Sur leurs marchés financiers respectifs, le consensus des analystes les recommande à la vente. Rappelons qu’au terme du premier semestre 2018, les quatre plus fortes baisses des marchés que sont les sud-africains Discovery, Liberty et MMI Holdings, et le marocain Saham Assurance, ont enregistré chacun une baisse de leurs bénéfices nets.

Idriss Linge