Togo : GTA Assurances Vie contribue à la scolarisation des enfants en milieu rural défavorisé

(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre de conventions signées avec les inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire du Bas-Mono, Lomé-Ouest et Haho-Est, GTA ASSURANCES VIE, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a offert du matériel didactique et des kits scolaires à trois écoles primaires publiques et procédé à la distribution de 2 000 kits scolaires aux élèves de ces établissements.

Les cérémonies de signature de conventions au profit des Ecoles Primaires Publiques Masseville, Batomey et Asrama-centre se sont déroulées successivement le 25 et le 30 septembre 2019 en présence de Monsieur Claude Daté GBIKPI, Directeur Général de GTA ASSURANCES VIE et des Inspecteurs de l’Enseignement Préscolaire et Primaire du Bas-Mono, Lomé-Ouest et Haho-Est.

Par ces conventions, GTA ASSURANCES VIE réitère sa détermination à poursuivre la promotion d’une éducation de qualité et à favoriser l’égalité des chances en mettant à disposition des bénéficiaires, les outils pédagogiques élémentaires pour une scolarisation réussie.

Cet engagement s’est traduit par un don de matériel didactique aux trois écoles bénéficiaires et la distribution de kits scolaires à plus de deux milles enfants les 2, 3 et 4 octobre 2019.

Convaincue du rôle crucial de l’éducation dans le développement, GTA ASSURANCES VIE a investi cet axe d’intervention depuis plus de 7 ans.

Ainsi, le soutien de la compagnie aux autorités du pays, face au défi à relever afin notamment de garantir l’éducation de base pour tous s’inscrit plus généralement dans le cadre des actions citoyennes du groupe BCP qui s’articulent autour de quatre axes d’intervention : social, entreprenariat, environnement et culture. Un engagement citoyen porté par l’ensemble de ses filiales banques et assurances installées dans 10 pays en Afrique subsaharienne.

A propos de GTA ASSURANCES VIE

Acteur de premier plan du marché Togolais de l’assurance, GTA ASSURANCES VIE fournit depuis plus de 18 ans, une gamme complète de produits d'assurance vie et non vie tant aux particuliers qu’aux entreprises.

GTA ASSURANCES VIE est filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, présent dans les 8 pays de la zone UEMOA à travers les réseaux bancaires Banque Atlantique, BIA NIGER et BICEC Cameroun; les établissements financiers spécialisés dans la Banque d’Affaires et la Gestion d’Actifs, Atlantique Finance et Atlantic Asset Management ; et les compagnies d’Assurances vie et non vie , ATLANTIQUE ASSURANCE VIE, ATLANTIQUE ASSURANCES en Côte d’Ivoire GTA ASSURANCES VIE et GTA ASSURANCES au Togo.

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

A PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.

Contact presse

GTA ASSURANCES VIE

Sonia GOMADOH

Chargé de Communication

E-mail : sonia.gomadoh@gtaassurancesvie.tg

Tél. : +228 22 21 93 75