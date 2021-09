Cameroun : l’assureur digital Baloon s’appuie sur les stations-service TotalEnergies pour conquérir des clients

(Agence Ecofin) - Le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est d’à peine 2%, selon les chiffres officiels. Une opportunité pour la fintech d’assurance digitale Baloon qui a entamé la conquête de ce pays d’Afrique centrale en 2018.

Dans certaines stations-service du marketeur TotalEnergies, il est désormais possible pour les automobilistes venant s’approvisionner en carburant de souscrire leur police d’assurance auprès de Baloon, spécialiste du courtage d’assurance en ligne. Pour ce faire, les deux entreprises ont signé un partenariat, a annoncé le 10 septembre TotalEnergies Cameroun, sans en dire plus sur les clauses de cet accord.

« Ce qui change, c’est la rapidité, la simplicité. On n’attend plus que le client vienne vers nous. On va vers lui. Il y a encore 50% de gens qui ne sont pas assurés. Donc, en allant vers eux, on change l’approche client. Il suffira de souscrire avec l’aide du pompiste qui fera un scan de la carte grise et de votre carte d’identité avec un paiement par mobile money. Ensuite, on vous géolocalise et vous livre votre attestation plus tard, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez », explique Bertrand Vialle, président fondateur de Baloon.

Cette opération est officiellement expérimentée en version pilote depuis mi-juillet 2021 dans 3 stations TotalEnergies de Douala : Akwa (boulevard de la liberté), Bojongo (sortie Douala Ouest) et Bonamoussadi (rond-point Maetur). Un déploiement progressif dans toutes les stations du territoire devrait suivre dans les semaines à venir.

« Nous sommes un acteur pleinement investi dans la sécurité routière. De ce fait, proposer une assurance automobile à nos clients est une preuve de cet engagement », a confié le directeur général de TotalEnergies Cameroun, Adrien Bechonnet.

Pour rappel, le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun atteint officiellement à peine 2%. Selon Protais Ayangma, ancien dirigeant de compagnies d’assurance et promoteur d’« Assuretech », une initiative visant à impulser le développement de l’assurance à travers la digitalisation, au Cameroun, « la digitalisation pourrait quintupler le chiffre d’affaires des assurances et améliorerait sa contribution au PIB ».

