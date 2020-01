NSIA célèbre ses 25 ans et confirme ses ambitions

(NSIA ) - Le Groupe NSIA, leader du secteur bancassurance en Afrique de l’Ouest et Centrale, célèbre cette année son 25ème anniversaire et aborde 2020 avec confiance et de nouvelles perspectives.

Fondée en 1995, la Nouvelle Société Interafricaine d’assurance – renommée NSIA – a connu une formidable ascension durant ces dernières décennies. D’une société familiale de 10 salariés, au capital de 300 millions de FCFA et opérant dans le secteur de l’assurance en Côte d’Ivoire, le Groupe NSIA est devenu aujourd’hui un acteur majeur de la bancassurance comptant 2 800 collaborateurs répartis dans 12 pays.

La croissance progressive et continue de NSIA a été portée par des acquisitions stratégiques d’abord en Côte d’Ivoire puis dans la sous-région. Assurances Générales de France (AGF), Banque internationale d’Afrique de l’Ouest (BIAO) et plus récemment Diamond Bank comptent parmi les opérations les plus notables. « Je suis heureux et fier de ce qu’est devenu le groupe NSIA, aujourd’hui leader du secteur Banque et Assurances. Je remercie nos clients et investisseurs qui nous ont accompagnés et nous font confiance jusqu’à ce jour. NSIA est également le fruit de l’implication de chacun des collaborateurs que je tiens aussi à saluer », s’est exprimé Jean Kacou DIAGOU, Président du Groupe NSIA.

Engagé dans une stratégie de conquête, le Groupe ambitionne d’intégrer le top 5 dans chacun de ses métiers, dans chacun de ses pays d’implantation. Cette stratégie s’articule autour de l’innovation et de la croissance interne. « L’offre bancaire NSIA est aujourd’hui bien établie en Côte d’Ivoire. La prochaine étape pour NSIA Banque sera de renforcer ses positions dans les 5 pays de présence et d’étendre son implantation dans les pays couverts par l’offre assurances. Nous entendons participer activement à la bancarisation des populations d’Afrique Occidentale et Centrale, fer de lance de l’inclusion financière », déclare Janine Kacou DIAGOU, Directeur Général du Groupe NSIA.

« Le pôle Assurances du Groupe entend répondre aux grands enjeux de transformation de la société africaine. Sur le marché des particuliers, l’émergence de la classe moyenne nécessitera d’accompagner les besoins des populations en matière de protection et de prévoyance tout en apportant des solutions innovantes. La digitalisation de nos offres représente un formidable relai de croissance », explique Dominique DIAGOU-EHILÉ, Directeur Général du pôle Assurances du Groupe NSIA.

Le Groupe NSIA entend jouer un rôle majeur dans le développement de l’économie africaine et apporter des réponses durables aux enjeux socio-économiques de la prochaine décennie.

À propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société de Technologies, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte plus de 2 800 employés.