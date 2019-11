Le kényan GA Insurance poursuit son expansion en Afrique de l’Est avec l’acquisition de l’assureur ougandais Nova Insurance Company

(Agence Ecofin) - General Accident Insurance Company (GA Insurance) qui opère dans le segment assurance générale et médicale, a finalisé l’acquisition de la totalité du capital de la compagnie ougandaise d’assurance non-vie, Nova Insurance Company. L’information est contenue dans une note récemment publiée par l’assureur kényan.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion régionale de GA Insurance. L’assureur indiquait dans ses états financiers, arrêtés à fin 2018, qu’il envisageait d’étendre sa portée locale et régionale en 2019 dans le but de rapprocher ses services de sa clientèle. « Nous sommes impatients de poursuivre notre stratégie d’expansion qui consistera à rechercher des opportunités de diversification en Afrique de l’Est et au-delà », déclarait SBR Shah, MBS (photo), président du conseil d’administration de GA Insurance, dans le rapport annuel 2018 de la compagnie.

Vijay Srivastava, directeur général de GA Insurance Kenya a commenté cette actualité en ces termes : « cette décision nous aidera à pénétrer davantage le marché des assurances en Ouganda tout en continuant à offrir de la valeur à nos clients grâce à des produits d'assurance axés sur le marché et à la pointe de la technologie ».

Cette acquisition permettra à l’assureur déjà présent en Tanzanie, d'intégrer le marché ougandais dans lequel le taux de pénétration de l’assurance est d’environ 1 %. Le processus de rachat entamé en mars 2019 et finalisé en novembre, a reçu l’approbation des autorités réglementaires des deux pays.

Chamberline MOKO