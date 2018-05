Afrique du Sud: la Public Investment Corporation investit dans une start-up proposant des produits d’assurance-vie

(Agence Ecofin) - Public Investment Corporation (PIC), la structure qui gère des fonds de pension pour le compte des fonctionnaires sud-africains, a réalisé un investissement au sein de Yalu, une start-up qui propose des produits d’assurance vie, via des systèmes technologiques.

Pour le moment, le montant de l’investissement réalisé par PIC n’a pas été dévoilé. Nkazi Sokhulu (photo) et Tlalane Ntuli, deux anciens cadres du groupe financier anglo-sud-africain Old Mutual, par ailleurs propriétaires de la plateforme Yalu, ont fait savoir que cet investissement leur permettra de lancer à partir de juin 2018 des produits d’assurance vie à moindre coût et plus bénéfiques pour les souscripteurs.

« Lorsque vous avez un prêt personnel en cours, il y a des chances que vous avez souscrit à une police d'assurance-vie sur ce crédit, dans la mesure où la garantie d'un prêt auprès des banques est subordonnée à des individus en ayant un ». Cependant, comme l'a constaté l'ombudsman du crédit en 2016, la plupart des consommateurs ne le savent pas.

Chamberline Moko