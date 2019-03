Tunisie : Capsa Capital Partners annonce sa sortie du capital d’une société de gestion des sinistres

(Agence Ecofin) - La société de gestion d’actifs Capsa Capital Partners a cédé les 45 % de parts qu’elle détenait dans le capital de Générale Assistance, une compagnie tunisienne d’assistance et de gestion des sinistres liées aux assurances.

Capsa qui est gérée par une équipe de banquiers d’affaires, était entrée en 2015 dans l’actionnariat de Générale Assistance à travers son fonds d’investissement Swing. Le gestionnaire qui annonce son désinvestissement quatre années après, n’a pas communiqué sur le produit net de la cession obtenu au terme de cette procédure.

Les actions ont été cédées à trois compagnies d’assurances à savoir Ami Assurances, Carte Assurances et Lloyd Assurances. « Ce partenariat stratégique vise le développement d'une prestation encore plus performante en termes d'assistance et de prise en charge des sinistres matériels automobile », a commenté Lloyd Assurance sur son site internet.

Chamberline Moko