Le britannique Prudential prend le contrôle de Beneficial, dans l’ensemble de ses marchés en Afrique occidentale et centrale

(Agence Ecofin) - Le groupe Beneficial, qui exploite des activités d’assurance générale et d’assurance vie en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Togo, passe sous le contrôle de Prudential, une compagnie britannique d’assurances qui revendique une réputation internationale.

L’acquéreur Prudential plc informe en effet ses partenaires et clients, de la prise de participation majoritaire au sein du groupe Beneficial, « acteur majeur de l’assurance vie, implanté en Afrique de l’Ouest et centrale ». A travers cette transaction, Beneficial Life Insurance, dans ses démembrements en Côte d’Ivoire, au Cameroun, ainsi qu’au Togo passe dans le giron de Prudential.

Le montant de la transaction n'est pas révélé.

Il est à souligner que le groupe Beneficial offre des produits d’épargne et de protection à plus de 300 000 clients et dispose de 41 succursales qui emploient plus de 2 000 agents.

Eddie Ford Brown, Président-directeur général du Groupe Beneficial, a déclaré à cette occasion: « nous sommes très fiers de pouvoir intégrer Prudential, l’un des assureurs les plus réputés au niveau international. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues dans le monde entier afin de fournir des produits et services de grande qualité à nos clients ».

Notons qu'avant la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo, Prudential est déjà présent en Afrique, à travers ses filiales au Ghana, Kenya, en Ouganda, en Zambie et au Nigeria.

Séna Akoda