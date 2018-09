Maroc: l'assurance épargne a continué de tirer la croissance des primes émises par le secteur au premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - Selon un récent rapport de l'Autorité en charge du Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), les primes émises dans le cadre des plans épargne ont continué de dominer sur le marché des assurances au Maroc.

Pour cette période de 6 mois s'achevant le 30 juin 2018, ces primes ont été de 7,5 milliards de dirhams (795,7 millions $). Un montant en hausse de 21,2% comparé à celui de la fin juin 2017 et qui représente 33,5% du montant total des primes d'assurance émises.

Cette progression temoigne une fois encore du fait que les Marocains sont de plus en plus soucieux d’assurer leur avenir et celui de leurs proches. Ils sont nombreux à recourir aux produits d’épargne à long terme, qui offrent des avantages fiscaux et des taux de rémunération intéressants.

Il faudra simplement suivre la marge de progression des primes émises dans le secteur à la fin de l'année. Avec le temps, la légère remonté de l'inflation et l'introduction d'une relative flexibilité dans le taux de change de la Dirham, devrait accentuer la pression sur les rendements.

Plus globalement, les primes émises par les sociétés d'assurance au Maroc ont augmenté de 10,2% en comparaison de ce qu'elles ont été au cours du premier semestre 2017. L'assurance Automobile (5,8 milliards de dirhams) et l'assurance maladie (2,13 milliards de dirhams) sont les autres secteurs dynamiques de l'activité d'assurance dans le pays.

Idriss Linge