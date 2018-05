Partenariat entre BNP Paribas et l'assureur allemand Allianz, pour offrir un nouveau produit de bacassurance au Burkina Faso

(Agence Ecofin) - La Banque Internationale pour le commerce et l’industrie du Burkina Faso (BICIAB), filiale locale du groupe bancaire français BNP Paribas, et la société d’assurance Allianz Assurance Vie, filiale de l’assureur allemand Allianz, ont conjointement lancé un produit d’assurance qui couvre les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive (IAD).

Dénommé « Assurance Homme clé », ce produit cible de hauts responsables d’entreprises. Il a été mis sur pied pour permettre aux entreprises clientes de la BICIAB de bénéficier d’une couverture d’assurance en cas de décès ou d’invalidité grave touchant l’un des hauts dirigeants.

A travers ce produit de bancassurance, l’objectif est de permettre à une entreprise de poursuivre ses activités et d’être à l’abri des difficultés financières qui pourraient survenir après le décès d’un de ses hauts cadres. On peut en bénéficier dès l’âge de 18 ans, et au plus avant l’âge de 60 ans.

Chamberline Moko