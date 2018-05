L'assureur kényan CIC Insurance s'offre un deal de 4,3 millions $ via sa filiale au Soudan du Sud

(Agence Ecofin) - Le groupe kényan CIC Insurance a signé un accord d’un montant de 430 millions de shillings kenyans (4,3 millions $) portant sur la fourniture d’une couverture d’assurance médicale à DAR Petroleum Operating Company Ltd, le plus important exploitant pétrolier du Soudan du Sud.

Ce contrat est assez exceptionnel car la stratégie de CIC Insurance dans ce pays a souvent été celle d’offrir des services aux ONG. « C'est l'une de nos stratégies de croissance. », a déclaré Tom Gitogo, le directeur général de l’entreprise. En effet, l’instabilité politique et la situation sécuritaire dans ce pays poussent de nombreuses ONG qui y sont installées à solliciter des demandes de couverture médicale.

Rappelons que CIC Insurance Group est présent dans ce pays déchiré par de profondes crises politiques, via sa filiale à 69%, CIC Africa Insurance (SS) Ltd. Le contrat avec l’entreprise pétrolière devrait booster suffisamment ses revenus de 2018, car il est plus important que le chiffre d’affaires réalisé tout au long de 2017 (377,8 millions de Shillings kényans).

Plus globalement, 2017 aura été une bonne année pour le groupe, qui a dégagé un bénéfice net de 478,4 millions de Shillings kenyans (4,7 millions $), en hausse d’un peu plus de 154%, comparé à celui de 2016. Une performance qui est probablement le fait d’une amélioration des primes acquises.

Chamberline Moko