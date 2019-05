Olea, le nouveau courtier d’assurance panafricain, devient le gestionnaire des risques de CFAO en Afrique

(OLEA) - OLEA, le nouveau courtier d’assurance panafricain indépendant spécialisé dans les risques d’entreprise, devient le gestionnaire des risques du groupe CFAO dans 35 pays en Afrique. En partenariat avec le groupe français de courtage Siaci Saint Honoré, OLEA s’occupe désormais de gérer spécifiquement pour CFAO les polices d’assurance qui couvrent les dommages aux biens et la responsabilité civile du Groupe sur le continent africain.



En confiant ce mandat à OLEA, créé par Olivier Dubois et Olivier Canuel (photo), le groupe CFAO bénéficie désormais d’un service de proximité, avec des équipes dédiées, des outils de reporting online et consolidés uniques, ainsi que d’un réseau intégré de 14 filiales et plus de 20 correspondants lui permettant d’être parfaitement accompagné dans 35 pays du continent.



« OLEA se félicite de compter CFAO dans son portefeuille. Cette nouvelle collaboration témoigne de la confiance grandissante que les entreprises leaders sur les marchés africains placent en nous. En moins de trois ans, nous sommes devenus une alternative crédible aux réseaux historiques, pour tous les acteurs internationaux qui se développent sur le continent, en s’assurant d’avoir la protection la plus adaptée pour leurs activités », déclare Olivier Dubois, Président d’OLEA.



OLEA, lancé en 2017, s’est rapidement imposé comme un acteur de référence dans le secteur de l’assurance en Afrique et intensifie son développement. Ses 14 filiales implantées sur l’ensemble du continent et sa connaissance fine de chaque marché font d’OLEA un courtier qui offre un service caractérisé par la technicité, la proximité et la réactivité. OLEA met son expertise, ses outils et son réseau à la disposition de ses clients et de ses partenaires, notamment les grands courtiers internationaux non implantés sur le continent, dont il assure le servicing. « Notre stratégie panafricaine permet à toute entreprise, quelle que soit sa taille, le type de risque à assurer, et la localisation de celui-ci, de trouver une solution pour ses problématiques d’assurance », conclut Olivier Canuel, Directeur Général d’OLEA.

À propos d’OLEA

OLEA est l’un des premiers courtiers d’assurance panafricain indépendant spécialisé dans les risques d’entreprise. Créé en janvier 2017, OLEA dispose en 2019 d’un réseau de 14 filiales et 21 correspondants lui permettant d’apporter des solutions à ses clients sur la quasi-totalité du continent, y compris dans les pays les plus compliqués en termes de régulation. L’expertise d’OLEA repose sur deux piliers fondamentaux : un réseau de filiales piloté par des entrepreneurs expérimentés, et des outils informatiques innovants pour assurer un suivi personnalisé des activités de ses clients en temps réel. Fondé par Olivier Dubois et Olivier Canuel, OLEA s’est rapidement imposé comme un acteur leader sur le marché de l’assurance en Afrique, un secteur en pleine mutation. Partenaire de grands courtiers internationaux et français tels que SIACI SAINT HONORE, OLEA met à la disposition de plusieurs entreprises de rang mondial, son savoir-faire pour les accompagner dans la gestion, le conseil, la négociation et le placement de leurs polices d’assurance. www.olea.africa