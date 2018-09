Kenya : l'assurance maritime a enregistré la plus forte croissance du secteur en 2017

(Agence Ecofin) - L'assurance maritime a enregistré la plus forte croissance du secteur au Kenya en 2017, à 41,56%. Selon un rapport de l’association des assureurs kényans, cette croissance a été soutenue par la mise en œuvre depuis janvier 2017 des directives du gouvernement visant à assurer l’ensemble des cargaisons maritimes.

L’assurance ingénierie qui couvre des dommages liés à la réalisation des projets de construction, d’installation et de montage, l’achat des machines et équipements, a connu la deuxième plus forte progression à 15,84 %, en raison de l'expansion des projets d’infrastructure dans le pays.

De manière globale, le secteur des assurances au Kenya a connu une certaine embellie.

Les primes d’assurance ont atteint 209 milliards de shillings en 2017 contre 197 milliards en 2016 (1000 shillings = environ 10 $). Les sinistres nets payés aux assurés ont progressé à 99,13 milliards de shillings contre 85,41 milliards de shillings en 2016.

Le nombre de courtiers agrées est passé de 186 en 2016 à 221 en 2017 et l’on a enregistré 52 compagnies d’assurance contre 51 compagnies en 2016.

Malgré ces performances, l’on note aussi que le bénéfice avant impôt des assureurs kényans a diminué de 18,58 % en 2017.

Chamberline Moko