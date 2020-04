JP Morgan en tête, des banques recevront un généreux dividende en tant qu’actionnaires du sud-africain Old Mutual

(Agence Ecofin) - Une dizaine de banques d'envergure internationale toucheront le 4 mai 2020 via leurs filiales, un montant global de dividende brut de 5,3 millions $, au titre de leurs participations dans le capital de l'assureur sud-africain Old Mutual. C'est ce qui ressort du rapprochement entre la géographie des actionnaires de cette entreprise et le montant de dividendes complémentaires de 0,7 rand prévu pour chacune des actions.

Le groupe bancaire américain JP Morgan Chase & Co qui est doublement présent au capital d'Old Mutual via ses structures d'investissement et pour un volume global de 73,7 millions d'actions, est le plus gros gagnant de cette catégorie d'investisseurs. Il devrait à ce titre, encaisser 73% de la cagnotte.

Parmi les autres actionnaires du groupe d'assurance qui ont un statut de banque ou de structure d'investissement, on retrouve avec une modeste présence, des entités comme Citigroup, Merrill Lynch, The Master Trust Bank of Japan ou encore l'entreprise financière suisse SIX Group.

Malgré un contexte difficile marqué par la montée des risques liés au coronavirus, Old Mutual est resté dans sa logique de distribution généreuse des dividendes. Pour ses actionnaires qui sont des banques d’investissement, on constate que le dividende à recevoir représente un rendement de 7%, lorsqu'on le compare à la valeur de leurs actions sur la Bourse de Johannesburg au 6 avril 2020. Pour plusieurs d'entre eux, des acquisitions importantes d'actions ont été effectuées le 27 mars seulement.

Pour ainsi rémunérer ses actionnaires, Old Mutual puise dans les réserves disponibles et distribuables. Rappelons que ce groupe n'est pas le seul à pratiquer cette logique dans le quinté de tête des assureurs africains.

Sanlam Limited, un autre groupe sud-africain qui est la plus grosse entreprise du secteur en Afrique, a aussi promis de payer le 20 avril 2020, un dividende de 3,3 rands en hausse de 7% comparé à celui de l'année dernière, alors même que son résultat de 2019 était en berne.

Cette tendance pour des dividendes en hausse a aussi été observée chez Discovery Limited et Momentum Metropolitan Holdings, tous deux également des groupes sud-africains. Une autre constance par ailleurs, JP Morgan Chase & Co qui domine à chaque fois le groupe des actionnaires banques et banques d'investissement sud-afrcains, est positionné pour recevoir la part la plus importante, parfois sur des actions acquises récemment.

