Chez Groupama, on dément le montant de 55,3 millions $ affecté à la transaction sur les titres de l'assureur tunisien STAR

(Agence Ecofin) - Des responsables de Groupama, le groupe financier français, ont démenti la valeur de 55,3 millions $ (133,8 millions de Dinars Tunisiens) affectée à la cession par Groupama S.A. à sa filiale Groupama Holding Filiales et Participations, des 35% des part qu'elle détenait dans le capital de l'assureur tunisien STAR.

« En ce qui concerne le prix, l'information communiquée par l'opérateur STB Finance (Société de gestion basée en Tunisie) est erronée. Une rectification sur cette communication a été demandée » a indiqué à l'Agence Ecofin, un des responsables des services de relation presse du groupe, dans une réponse envoyée par courriel électronique.

Dans le même temps, on apprend que la transaction n'était qu'un « transfert interne » à Groupama, mais finalement aucun montant n'est avancé. Même s'il est difficile de comprendre que STB Finance (le premier a avoir donné l'information) ait commis une erreur, on a pu constater, que l'annonce de l'opération a disparu sur le fil d'actualité du site internet de cette société tunisienne.

Groupama explique, par ailleurs, que ce transfert interne dont « le montant ne peut être diffusé », a été effectué dans le cadre de la transformation du groupe, en vue de se conformer à loi française relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, publiée le 10 décembre 2016 (Loi Sapin). Dans ce contexte Groupama a choisi, dit-il, de séparer ses activités de réassurance et de participations, et de transférer ces dernières à une holding sous-tutelle.

Idriss Linge