Nigeria : le courtier en assurance Glanvill Enthoven et un prestataire de service de santé lancent le produit Flexicare

(Agence Ecofin) - Glanvill Enthoven Insurance Brokers Ltd, une société nigériane spécialisée dans le courtage d’assurance, la gestion de risques et le conseil en assurance, et Clearline International Ltd, une organisation nigériane offrant diverses prestations de soins de santé, ont conjointement lancé un nouveau produit.

Dénommé Flexicare, cette police d’assurance introduit une nouvelle façon de gérer les sinistres résultant des accidents de travail, en prenant en charge, non seulement les frais médicaux et les frais d’hospitalisation, mais aussi la perte de gains pendant la période d’hospitalisation et des indemnités en cas de décès.

« La plupart des assurances médicales que nous avons sur le marché nigérian ne couvrent pas les cas d'accidents, c'est pourquoi nous avons décidé d'ajouter une assurance médicale en partenariat avec Clearline Alliance » a expliqué Supo Falana, directeur général de Glanvill Enthoven.

Rappelons que le marché des assurances au Nigéria est l’un des plus élaborés d’Afrique subsaharienne, hors Afrique du sud. Un service qui se répand peu à peu est celui des organisations de maintenance de santé, qui offre une palette de couverture de risque pour leurs membres. Mais avec une population de près de 180 millions de personnes aux revenus différents, les niches existent toujours pour de nouvelles opportunités

Chamberline Moko