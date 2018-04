La Lloyd's « déterminée à jouer un rôle essentiel » en Afrique avec l'ouverture officielle de son bureau de Casablanca

(Agence Ecofin) - Inga Kristina Beale la directrice de Lloyd's a indiqué, que son institution était déterminée à jouer un rôle essentiel dans le soutien de la croissance économique et le développement des marchés de l'assurance en Afrique. Cette information a été donnée à l'occasion de l’inauguration officielle du bureau casablancais de cette structure britannique formée comme un marché d'assureurs et de réassureurs regroupés en syndicats.

« Pour y parvenir, nous améliorerons l'accès au marché de Lloyd's et soutiendrons le renforcement des capacités à travers le continent. Cela sera essentiel pour réaliser le développement durable et renforcer la résilience pour l'avenir », a fait savoir le communiqué publié par l’entité.

L'ouverture du bureau officiel de Casablanca (Maroc) intervient quelques mois seulement après l'obention par Lloyd's du statut de Casablanca Finance City et la nomination d'un représentant local. Au sein de l'institution, on estime que la dynamique démographique de l'Afrique et la richesse de ses ressources naturelles offrent d'énormes opportunités à ses économies. « L'infrastructure et le commerce se développent rapidement, mais nécessitent une gestion et une atténuation des risques approfondies, afin de renforcer la résilience pour l'avenir. Les risques complexes auxquels sont confrontées les économies en croissance nécessitent des solutions de transfert de risques innovantes et flexibles », expliquent ses dirigeants.

L'ouverture de son bureau marocain permet à Lloyd's d'avoir une autre base d'influence africaine. Toute chose qui ne sera pas difficile pour l'entité, qui revendique déjà des licences pour opérer au Zimbabwe, au Mali, à Maurice et au Malawi, où le groupe peut rapidement ouvrir des bureaux de représentation. Sans parler de ses 18 années de présence en Afrique du Sud.

Mais avant tout, il n'est pas exclu que le consortium britannique veuille désormais tirer profit du marché des assurances au Maroc. Rappelons que Lockton, un de ses premiers courtiers, et Cherid Re, un autre de ses courtiers, ont eux aussi obtenu le statut de Casablanca Finance City. Avec la transformation progressive du Maroc comme un hub manufacturier, notamment automobile, les besoins en produits d'assurances de spécialités sont croissants.

Idriss Linge