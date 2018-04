Le français Groupama Holding et Participations annoncé sur un étonnant deal de 55,3 millions $ dans le secteur tunisien de l'assurance

(Agence Ecofin) - Groupama SA, un groupe financier français présent dans le secteur de la banque, les assurances et les investissements, a cédé la participation de 35% qu'il détenait dans le capital de l'assureur tunisien STAR, à Groupama Holdings Filiales et Participations.

L'opération a été annoncée par STB Finance, une société de gestion d'actifs tunisiens incorporé au groupe Société Tunisienne des Banques.

Mais la rationalité derrière cette opération n'est pas très claire et le groupe Groupama SA ne donne pas de détails. Le fait est que l'acquéreur est une entité fondée en 2016, par le cédant et par une autre de ses filiales (Groupama Investment). Il n'est pas précisé si on assiste à une réorganisation à l'international de Groupama SA, qui jusque là était présent dans le capital de l'assureur tunisien via son pôle international.

Dans tous les cas, parent ou pas, Groupama Holdings Filiales et Participations n'a rien eu gratuitement. Elle a du payer un ticket d'entrée de 133,8 millions de dinars tunisiens (un peu plus de 55,3 millions $). Le mode de financement n'est pas précisé non plus, mais les informations de régistres publics suggèrent que l'entreprise a procédé à deux augmentations de capital entre 2017 et 2018.

Aussi le prix d'achat par action peut intriguer. A 165,7 dinar l'action c'est près de 110% supérieur au cours de l'action STAR ce jour là qui était de 78,1%, et en baisse de 2,4%.

Le choix de fixer un tel prix n'a pas expliqué, mais dans tous les cas cela donne l'occasion à Groupama SA de sortir de l'assureur tunisien avec une petite plus-value.

Idriss Linge