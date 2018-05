Afrique du Sud: Swiss Re obtient une licence pour l'assurance dommages et la responsabilité civile

(Agence Ecofin) - Swiss Re a annoncé, dans un communiqué rendu public le 2 mai, avoir reçu une licence pour l'assurance dommages et la responsabilité civile en Afrique du Sud.

« Les autorités de surveillance sud-africaines ont approuvé une demande de Swiss Re pour une licence de sa filiale Swiss Re Life and Health Africa Limited pour proposer ses produits sur le marché de l'assurance vie, dommages et accident », a souligné la compagnie suisse d’assurance et de réassurance.

Swiss Re Life and Health Africa a été rebaptisée Swiss Re Africa Limited, et figure désormais comme une filiale de la division Swiss Re Reinsurance, sise dans la ville du Cap. La nouvelle unité sera dirigée par Thys Nieuwoudt.

« L'extension des activités de Swiss Re en Afrique du Sud constitue une base pour consolider notre stratégie de marché en Afrique […] et révèle notre conviction que le secteur des assurances a un avenir prometteur sur le continent », a souligné Jean-Jacques Henchoz, directeur général de la division Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Swiss Re.

Lire aussi:

05/06/2017 - Swiss Re s'est offert une participation minoritaire indirecte dans le capital du groupe ivoirien NSIA, pour 112 millions $

08/07/2016 - Swiss Re s’octroie 25% du capital de l'assureur nigérian Leadway, devenant son actionnaire principal

03/06/2015 - Swiss Re négocie des prises de participations dans des assureurs nigérians

09/10/2014 - Swiss-Re rachète 26,9% de l’assureur kényan Apollo Investments