RD Congo : annonce officielle de l’obtention d’un agrément pour les sociétés RAWSUR SA et RAWSUR LIFE SA

(RAWSUR) - Les Conseils d’administration des sociétés d’assurance RAWSUR SA et RAWSUR LIFE SA annoncent officiellement l’obtention de leurs agréments en tant que sociétés d’assurance opérant en République Démocratique du Congo par l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA), le jeudi 28 mars 2019.

En plus de marquer la libéralisation effective du secteur des assurances, cette décision annonce également le début d’une nouvelle ère économique, en raison du rôle important que sont appelées à jouer les sociétés d’assurance dans le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Elles agiront comme catalyseur d’inclusion financière et contribueront à accélérer l’émergence d’une véritable classe moyenne.

RAWSUR SA exercera les activités d’assurance non-vie, regroupant les accidents, les incendies et les risques divers. RAWSUR SA est extrêmement honorée de recevoir cet agrément qui lui permettra d’apporter une nouvelle vision et d’avoir un impact dynamique sur le secteur des assurances en RDC. RAWSUR SA s’engage à cet effet à renforcer l’économie congolaise à travers la contribution au développement économique du pays, l’innovation et l’adaptation des produits et services d’assurances aux besoins du marché congolais.



RAWSUR LIFE SA, précurseur et première compagnie d’assurance agréée dans cette branche en RDC, exercera les activités d’assurance-vie. Avec son développement, l'assurance-vie va permettre de financer durablement l'économie congolaise, recueillir et mobiliser une épargne longue et stable. En ce sens, RAWSUR LIFE SA est un nouvel investisseur institutionnel de premier plan.

La mission de RAWSUR et de RAWSUR Life SA est de donner les moyens à ses clients de vivre mieux et en sécurité, de protéger les personnes contre les pertes imprévues, de faire une réelle différence dans la vie des populations en les protégeant contre une diversité de risques et en leur permettant ainsi de saisir des opportunités et de sécuriser leurs moyens d’existence.

Pour cela, les deux entités distinctes s’appuient sur les mêmes quatre valeurs fortes qui constituent leur identité : la CONFIANCE, l’INNOVATION, le RESPECT et l’EXCELLENCE.

Notre mission est de faire une réelle différence dans la vie des populations et des entreprises en les protégeant contre une diversité de risques et en leur permettant de connaître et de saisir toutes les opportunités qu’offre le nouveau secteur des assurances.

M. Mazhar RAWJI

Président des Conseils d’Administration

RAWSUR SA et RAWSUR LIFE SA