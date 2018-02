Maroc : Saham Assurance lance Digital Factory, un laboratoire de conception de solutions innovantes en faveur des assurés

(Agence Ecofin) - L’assureur marocain Saham Assurances a présenté le 30 janvier 2018 Digital Factory, son laboratoire dédié à la conception de solutions innovantes en faveur des assurés. Ce projet initialement dédié au marché marocain, a contribué à développer une nouvelle application mobile qui permet à la compagnie d'offrir un service de proximité à ses clients.

« Le client marocain est de plus en plus exigeant et ouvert à l’international. Ses attentes divergent complétement de ce qu’elles étaient il y a quelques années. Il veut avoir l’information complète et être servi au meilleur prix par des produits adaptés à ses besoins en particulier », a indiqué Moulay Mhamed Elalamy (photo), le directeur général de Saham Assurance Maroc.

Digital Factory a été mis sur pied avec le concours d'experts qui conçoivent et implémentent les idées des assurés. Saham Assurance dont la maison mère Saham Finance, qui a pour actionnaire stratégique le sud-africain Sanlam, a une forte empreinte en Afrique. Il n’est pas encore précisé si l’assureur étendra ces innovations dans la région, où la digitalisation des services financiers est en pleine essor

Chamberline Moko