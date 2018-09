Algérie : le gouvernement réaffirme son engagement à lutter contre la corruption

(Agence Ecofin) - Le ministre algérien de la Justice, Tayeb Louh, a profité d’une visite de travail à Tindouf, dans l’extrême ouest de l’Algérie, pour rappeler que « la répression de la corruption s’exercera sans répit ». C’est ce que rapporte Algérie Eco.

« La lutte contre la corruption poursuit son cours conformément aux directives et orientations de son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Personne, quels que soient son rang et son statut, n’échappera à la justice qui accomplit sa mission avec sérieux et fermeté », a t-il notamment martelé.

Pour rappel, plusieurs sénateurs algériens visés par des poursuites pour corruption ont récemment été incarcérés.