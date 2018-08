Maroc : une conférence sur la lutte contre la corruption au niveau local organisée par l’UA à Rabat

(Agence Ecofin) - La capitale marocaine a été choisie par l’Union africaine pour abriter ce vendredi 10 août 2018, une conférence sur le thème « Lutter contre la corruption au niveau local : une voie durable pour transformer l’Afrique à partir de ses territoires ». C’est ce que rapporte l’Agence de presse africaine (APA).

Organisée dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, cette conférence a pour objectif de « promouvoir et de célébrer les valeurs et les principes de la Charte africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, à travers notamment la sensibilisation des élus locaux et des managers territoriaux à l’impact et aux effets néfastes de la corruption et des conflits d’intérêts sur la gestion des affaires locales, sur les populations, la justice et la paix sociales, et partant sur le développement durable », précise le communiqué publié à cet effet.

Plus de 300 participants sont attendus pour un évènement annoncé comme consacrant le retour du royaume chérifien dans la famille africaine.