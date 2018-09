Sénégal : les experts africains en finance et comptabilité planchent sur un dispositif efficace de lutte contre la corruption

(Agence Ecofin) - Il est temps que les spécialistes africains de la comptabilité et des finances apportent leur contribution à la lutte contre la corruption. C’est en substance ce qu’a demandé le ministre sénégalais en charge du Budget, Birima Mangara (photo).

Le ministre, qui s’exprimait à l’occasion de l’ouverture de la 8ème Conférence africaine de la finance et de la comptabilité qu’abrite Dakar, la capitale du Sénégal, du 4 au 7 septembre 2018, a notamment estimé que la passivité n’est plus de mise. « En tant qu’experts en comptabilité et en finance, vous connaissez la motivation, les conséquences des activités de corruption et vous avez l’obligation de développer des mécanismes et dispositifs contribuant à lutter contre ce mal et les délits connexes.», a t-il notamment déclaré à l’attention des participants, selon des propos rapportés par Le Quotidien.

Et d’inviter l’Association africaine de la finance et de la comptabilité (Aafa) à « redoubler d’efforts de recherche afin de trouver des remèdes scientifiques en la matière pour aider à réduire la corruption sur le continent ».