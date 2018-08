la-chine-lance-un-programme-pour-former-les-jeunes-africains-dans-l-agriculture

(Agence Ecofin) - La Chine a initié un programme de formation agricole ciblant de jeunes Africains. Au total 30 jeunes venant de 20 pays environ, bénéficient de cet atelier qui a débuté lundi et s’achèvera samedi prochain.

Dénommé « Programme du leadership de la jeunesse dans la coopération agricole Sud-Sud et de ‘’la Ceinture et la Route’’», cet atelier s’inscrit dans le cadre du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) prévu pour les 3 et 4 septembre prochains à Beijing en Chine, qui vise à consolider les liens entre l’Afrique et l’Empire du Milieu.

Le programme a été conjointement lancé par l'Institut pour la Coopération Sud-Sud dans l'agriculture, l'Université agricole de Chine et le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Il a bénéficié de l’appui du Programme alimentaire mondial, de la Banque mondiale, du Fonds international pour le développement agricole et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU.

«Les échanges, la formation et les études sur le terrain (au cours de la formation) peuvent approfondir davantage la compréhension entre la Chine et l'Afrique et renforcer la coopération Sud-Sud dans la réduction de la pauvreté, l'élimination de la faim, la réalisation de la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition en Afrique.», a indiqué Alwin Chinyun Wesseh, ministre assistant au sein du ministère libérien de l'Agriculture, selon les propos rapportés par Xinhua.

Selon les statistiques de la Fao pour l’année 2017, 224 millions de personnes souffrent de sous-alimentation sur le continent. Ce qui représente un peu plus de 25% des 815 millions d'êtres humains souffrant de la faim dans le monde.