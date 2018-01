Ethiopie : 10 millions $ de l’ONU pour aider les populations les plus vulnérables

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie bénéficiera d’un financement de 10 millions $ de la part de l’ONU pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, indique un communiqué de l’organisation publié ce lundi. Ce financement, qui provient du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a été entériné par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock (photo).

Il devrait permettre de venir en aide aux milliers de déplacés de guerre des régions de Somali et d’Oromia en Ethiopie, qui sont répartis sur environ 370 sites d’après les chiffres du Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

« Les fonds du CERF compléteront le plan du gouvernement et permettront aux partenaires humanitaires de fournir une assistance vitale, y compris des abris, de l'eau potable et des services d'assainissement aux personnes les plus démunies parmi les personnes déplacées et les communautés hôtes. Les fonds appuieront également des solutions pour que les personnes déplacées puissent reconstruire leur vie.», a indiqué M. Lowcock.

Malgré sa croissance qui est l’une des plus fortes du continent, la terre des Négus reste confrontée à des situations humanitaires difficiles. Notons qu’au cours de ces deux dernières années, le pays a bénéficié de 49 millions $ de la part des Nations unies, afin de palier les problèmes de sécheresse.