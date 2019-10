Rwanda : 32,8 millions $ pour accroître la résilience du district de Gicumbi au climat

(Agence Ecofin) - Le Rwanda a procédé au lancement du projet « Strengthening Climate Resilience of Rural Communities » visant à renforcer la résilience climatique des communautés rurales au climat. Doté d’une enveloppe de 32,8 millions $, le projet sera mis en œuvre avec l’appui financier du Fonds vert pour le climat.

Il sera implémenté dans le district de Gicumbi où il viendra en aide à 150 000 résidents de manière directe. Mais en tout, ce sont 380 000 personnes qui bénéficieront de ses retombées positives. En effet, les 440 000 habitants du district vivent à 80 % d’activités agricoles, principalement de la culture du thé. Au cours de la saison écoulée, 5 122 hectares de terres cultivées ont été affectés par les pluies diluviennes.

« Nous espérons que ce projet aidera à arrêter le glissement des terres et les coulées de boue, tout en appuyant la conservation de l’eau du bassin pour la saison sèche. Plus important, nous comptons aider les communautés à avoir accès à l’électricité et à des habitats qui leur permettront d’améliorer leur milieu de vie », a affirmé Ayaan Adam, la directrice de la facilité du secteur privé du Fonds vert pour le climat.

Ce projet a pour objectif de restaurer l’écosystème du sous-bassin de Muvumba en accroissant la capacité des communautés à gérer leurs ressources financières de manière durable et en aidant les fermiers à adopter une agriculture résiliente au climat. 200 ménages seront également réinstallés dans des zones moins exposées à ces phénomènes.

« Au cours des neuf derniers mois, le Rwanda a perdu environ 230 millions $ à cause des catastrophes naturelles. Cette situation justifie pourquoi nous devons prendre des actions pour combattre les effets du changement climatique », a affirmé Vincent Biruta (photo), le ministre rwandais de l’Environnement. Dans ce cadre, le pays s’est donné pour objectif de mettre en place d’ici 2050, une économie soucieuse de l’environnement.

Gwladys Johnson Akinocho