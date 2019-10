Zimbabwe: l'UE débloque 58 millions $ pour renforcer la sécurité sanitaire et alimentaire

(Agence Ecofin) - L’union européenne (UE) accordera un financement de 58 millions $ en faveur du Zimbabwe. C’est ce qu’a indiqué l’institution, dans un communiqué publié lundi.

Ce financement servira à améliorer les capacités du système de soins de santé primaire du pays, pour répondre aux besoins de santé les plus urgents, tout en améliorant l’égalité d’accès aux services de santé. Il permettra également aux communautés fragilisées les cyclones Idai et Kenneth, il y a quelques mois, de renforcer leurs capacités à faire face aux chocs liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

« Cette nouvelle enveloppe […] témoigne une fois de plus du soutien indéfectible de l'UE à la population du Zimbabwe. Dans une période socio-économique difficile, nous renforcerons notre soutien aux secteurs critiques tels que les soins de santé primaire et le renforcement de la résilience », a à cet effet déclaré Neven Mimica (photo), commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement.

Notons qu’avec ce nouveau financement, l’UE aura accordé plus de 74 millions $ au Zimbabwe, depuis le début de l’année.

Moutiou Adjibi Nourou