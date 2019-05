Egypte-Banque mondiale: un accord de 200 millions $ pour promouvoir la création d'emploi et l'entrepreneuriat

(Agence Ecofin) - En Egypte, le gouvernement vient d’approuver par décret, un accord de près de 200 millions $ conclu avec la Banque mondiale.

L’accord vise à stimuler la création d’emploi et l’entrepreneuriat au pays des pharaons, dans le cadre du projet « Catalyzing Entrepreneurship for Job Creation ». Celui-ci vise entre autres à améliorer les financements accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) afin de booster la croissance et réduire le taux de chômage dans le pays.

Ainsi, 145 millions $ serviront à offrir des prêts aux PME, via des institutions financières non bancaires, avec un accent particulier mis sur les femmes, les jeunes et les entreprises situées dans des régions défavorisées du pays. Ceci, pour faire face à la réticence des institutions bancaires traditionnelles à financer le développement de jeunes structures, dans une économie en pleine réforme.

Près de 50 millions $ devraient être investis dans des sociétés de capital-risque afin de « renforcer l'écosystème des investissements de départ en Egypte ».

Notons que le reste du financement devrait permettre d’offrir des opportunités de formation aux nouvelles entreprises qui naissent dans le pays, afin de renforcer leurs compétences et leurs capacités.



Moutiou Adjibi Nourou