Côte d’Ivoire : le sud-africain Global africa integrated farm signe une convention de 167,7 millions $ pour le Programme agricole intégré de Tiébissou

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine Global africa integrated farm a conclu une convention de partenariat public-privé (PPP) d’un montant de 167,7 millions $ avec le ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, dans le cadre du Programme agricole intégré de Tiébissou (PAIT). C’était à l’occasion de la 5ème journée du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan 2019 (SARA).

Ce projet ambitionne de lutter contre l’insécurité alimentaire et produire des aliments nutritifs à grande échelle tout en créant un nombre important d’emplois ruraux pour les femmes et les jeunes. Il s’agit également d’améliorer les compétences des petits exploitants locaux afin qu’ils deviennent, au fil du temps de grands producteurs agricoles.

Par ailleurs, il permettra également de donner la possibilité aux petits exploitants de pratiquer une agriculture rentable par le renforcement des liens entre eux et les agro-industries commerciales. Les programmes dits « pôle et plantations satellites » permettront aux petits exploitants voisins de grandes exploitations d’accéder aux formations commerciales pertinentes, aux intrants, aux services de vulgarisation, aux structures à valeur ajoutée et aux marchés.

Cela, assurera une approche globale de la chaîne de valeur orientée vers le marché. Les méthodes culturales seront basées sur des pratiques biologiques identiques aux techniques agricoles de conservation ou de gestion foncière durable respectueuse de l’environnement.

Les spéculations concernées par le programme sont : le Maïs, le Soja, les bovins et la volaille.

