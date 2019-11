Centres d’excellence africains : un appui de 131 millions $ de la Banque mondiale pour cinq pays d’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Niger et la Gambie vont disposer d’une enveloppe additionnelle de 131 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer la qualité de leur enseignement supérieur et booster la transformation économique.

Ce financement a été approuvé en faveur du Second projet des Centres d’excellence africains (CEA) des pays bénéficiaires, via l’Association internationale de développement (IDA), sous la forme de crédits et de subventions. Il permettra aux pays bénéficiaires précités de « renforcer la qualité des formations et de la recherche appliquée dans des secteurs prioritaires tels que la science, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, la santé et l'agriculture », précise un communiqué de l’institution parvenu à Togo First.

Le projet approuvé prévoit également un appui en faveur de 3 nouveaux centres (deux au Niger et un en Gambie) afin de les aider à consolider leurs programmes de licence et de maîtrise en mathématique, science, technologie et ingénierie, à travers des partenariats avec les CEA existants et d’autres partenaires.

Par ailleurs, « le projet octroiera des bourses aux étudiants doctorants dans le but de renforcer les capacités institutionnelles, d’améliorer la qualité et la quantité des équipes académiques et d’accroître la capacité académique dans les universités bénéficiaires », indique le communiqué de la Banque mondiale.

Séna Akoda