Mozambique : le PAM fournira 300 millions $ pour l’amélioration de la situation alimentaire

(Agence Ecofin) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) déboursera 300 millions $ en faveur de l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle au Mozambique. C’est ce que rapporte macauhub qui mentionne un mémorandum d’entente, signé aujourd’hui à Maputo.

Concrètement selon Karin Manente, représentante du PAM au Mozambique, cette enveloppe devrait accroître l’assistance humanitaire et appuyer la lutte contre la faim notamment dans le centre, le nord et le sud du pays.

Alors que les deux premières zones avaient été frappées en mars et avril par les cyclones Kenneth et Idai, la dernière est sérieusement affectée par une sécheresse prolongée. D’après M. Manente, la moitié du montant annoncé a déjà été transférée au Ministère de l’Agriculture qui se chargera d’appliquer des mesures pour booster la production et la productivité.

Pour rappel, environ 80 % de la population mozambicaine exerce dans le secteur agricole, d’après les estimations du Département américain de l’agriculture (USDA).

