Tourisme: l'AFD accorde 41,5 millions $ au Bénin pour moderniser la cité lacustre de Ganvié

(Agence Ecofin) - Le Bénin bénéficiera d’un financement de 41,5 millions $ de l’Agence française de développement (AFD) pour moderniser la cité lacustre de Ganvié. L’accord a été signé, jeudi dernier, entre le ministre béninois des Finances Romuald Wadagni, l’ambassadrice de France au Bénin, Véronique Brumeaux et le directeur de l’AFD, Adrien Haye.

Le financement sera accordé sous la forme d’un prêt d’environ 37,6 millions $ auquel s’ajoute une subvention de près de 3,8 millions $.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du Programme d’action du gouvernement béninois visant à moderniser la « Venise de l’Afrique » inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce, afin de booster les performances du secteur touristique.

Ainsi, le projet permettra la construction d’une route-digue adaptée aux crues entre les localités d’Akassato et Sô-Ava, l’aménagement de l’embarcadère d’Abomey-Calavi et du marché aux poissons, le raccordement des habitants aux réseaux publics d’eau et d’électricité, ainsi que la réhabilitation d’espaces collectifs et communautaires comme la Maison de la Francophonie.

« La préservation de la biodiversité du Lac Nokoué, à travers une exploitation durable de ses ressources et la promotion d’activités économiques alternatives à la pêche, figure également parmi les finalités du projet », a indiqué l’ambassade de France dans un communiqué.

Notons que près de 50 000 personnes devraient bénéficier du projet.

Moutiou Adjibi Nourou