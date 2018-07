Egypte : 45 millions $ des Etats-Unis pour financer les réformes économiques

(Agence Ecofin) - L’Egypte bénéficiera d’un financement de 45 millions $, de la part des Etats-Unis, pour financer les réformes économiques, a indiqué un communiqué de l’ambassade américaine dans le pays.

Ce nouveau programme de financement vise, entre autres, à aider le gouvernement égyptien à financer le programme de réformes initié par l’Etat, depuis 2016, afin de remettre l’économie sur les rails.

Ainsi, selon un communiqué du Ministère égyptien de la Coopération internationale, relayé par le site Ahram Online, plusieurs secteurs prioritaires devraient être visés par ce nouveau programme. Il s’agit de l’agriculture (3,5 millions $), des sciences et de la technologie (4 millions $), de la santé (5 millions $) et de la gouvernance (5,3 millions $). Le secteur de l’enseignement, quant à lui, concentrera le plus gros du financement avec environ 27 millions $ accordés.

Notons qu'avec une croissance économique estimée à 5,4%, au cours de l’exercice budgétaire 2017-2018, l’Egypte veut multiplier les investissements dans plusieurs secteurs prioritaires, afin d’atteindre l’objectif de 8% de croissance pour l’exercice fiscal 2021/2022.

Moutiou Adjibi Nourou