Niger: le FMI salue les efforts du gouvernement et approuve le décaissement de 47 millions $ au titre de la FEC

(Agence Ecofin) - Le FMI décaissera 47 millions $ en faveur du Niger, au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) accordée au pays. C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un communiqué publié cette semaine sur son site.

D’après l’institution, le Niger a pu obtenir des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre de ses réformes, malgré la situation sécuritaire tendue dans le pays. Les finances publiques du pays se sont renforcées, et les autorités restent déterminés à respecter les critères de convergence budgétaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), afin de renforcer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette publique.

« Le programme structurel qui sous-tend le renforcement budgétaire est mis en œuvre en vue de mieux mobiliser les recettes et d'accroître l'efficacité des dépenses publiques. Toutefois, il est possible d'aller plus vite. Il est également essentiel de tirer pleinement parti de meilleures dispositions administratives pour réaliser ce nouveau potentiel.», indique le communiqué.

Ce nouveau décaissement porte à 125,4 millions $, le montant total des décaissements effectués dans le cadre de la FEC de 134,04 millions $ accordé au pays en 2017. Prévu pour prendre fin cette année, celui-ci a été prolongé jusqu’en avril 2020 avec à la clé, un rééchelonnement des versements.

Moutiou Adjibi Nourou