Le Mali négocie un programme de financement de 200 millions $ avec le FMI

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) et le Mali sont parvenus à un accord pour un programme de financement de 200 millions $, a-t-on appris, mardi, d’un communiqué de l’institution, publié sur son site.

Le nouveau financement devrait être accordé dans le cadre d’une facilité élargie de crédit (FEC). Il permettra de développer un programme économique suivant la nouvelle stratégie de développement de l’Etat malien, s’étendant sur la période 2019-2023. Celui-ci vise à favoriser une croissance forte et inclusive, à réduire la pauvreté par des investissements dans les infrastructures et les secteurs sociaux et à stimuler la création d’emplois.

« En mettant en œuvre ces politiques, le Mali sera en mesure de créer de l’espace budgétaire pour un meilleur redéploiement de l’Etat dans les régions du Centre et du Nord du Mali, l’investissement dans les secteurs sociaux et les infrastructures », a indiqué le communiqué du FMI. Ceci devrait passer par une amélioration des recettes fiscales grâce à des mesures d’amélioration de la taxation du secteur minier, de prélèvement de recettes sur les produits pétroliers, de la propriété foncière et de rationalisation des exonérations fiscales.

Notons que le programme est prévu pour être définitivement adopté, après l’approbation du conseil d’administration du FMI. D’après l’institution, la croissance du pays devrait atteindre les 5% en 2019 contre 4,9%, l’année dernière.

