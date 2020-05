Liberia : les Etats-Unis financent un programme quinquennal de développement d’un montant de 640 millions $

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Liberia et les Etats-Unis, à travers l’Agence gouvernementale pour le développement international (USAID), ont signé le 22 mai 2020, un accord de subvention pour un programme de développement d’un montant total de 640 millions $.

Cet accord vise principalement à promouvoir le développement à travers une croissance économique portée par le secteur privé en mettant l'accent sur une série de réformes et la formation d'une main-d'œuvre saine, productive et éduquée.

Conçu sous la forme d’un programme quinquennal de développement s’étalant de 2019 à 2024, cet appui des Etats-Unis en faveur du Liberia s’articule sur trois (3) accords bilatéraux d'aide au développement. Le premier est relatif à la promotion d’une croissance économique inclusive axée sur le marché et favorisant la création d'emplois. Le deuxième concerne la mise en œuvre d’une gouvernance efficace et inclusive catalysée par des réformes et une plus grande responsabilité. Le troisième vise quant à lui, à établir les fondements d’une croissance renforcée par une population en bonne santé, productive et éduquée.

Saluant cet « événement marquant » qui intervient en période de covid-19, le ministre libérien des Finances et du Plan, Samuel D. Tweah (photo), a fait remarquer que les objectifs de ce programme de développement sont directement alignés sur les piliers du Programme pro-pauvres pour la prospérité et le développement lancé par le gouvernement en 2018.

Déjà en proie à des difficultés économiques avec une croissance négative de -2,5% du PIB et une inflation à 27% en 2019, le Liberia voit ses perspectives de croissance se détériorer sous l’effet de la pandémie de covid-19. La récession devrait se poursuivre en 2020, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI) avec une dette publique en hausse à 62,8% du PIB (contre 55,4% en 2019). Toutefois, l’institution qui poursuit l’exécution d’un programme économique et financier de quatre ans avec le pays, prévoit un retour de la croissance à 4% du PIB en 2021.

Borgia Kobri