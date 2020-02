Afrique de l'Ouest : la BEI va apporter son appui aux programmes du groupe Alliance Sahel

(Agence Ecofin) - La plateforme Alliance Sahel, lancée en 2017 pour améliorer la coopération internationale en faveur des investissements dans la région sahélienne en proie à de nombreux défis, bénéficiera désormais du soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’annonce a été faite par l’institution dans un communiqué publié mardi 25 février 2020.

Le nouveau partenariat a été conclu à l’occasion de la première Assemblée générale de l’Alliance Sahel qui s’est tenue à Nouakchott en Mauritanie. Il permettra à l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne, de renforcer sa participation dans le développement de projets socio-économiques dans la région sahélienne.

Ainsi, les futurs investissements soutenus par la BEI dans le Sahel devraient se concentrer sur certains domaines prioritaires identifiés par l'Alliance du Sahel. Il s'agit notamment de fournir des financements directs et indirects et de soutenir la mise en œuvre de nouveaux projets relatifs à l'éducation et l'emploi des jeunes, l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, l'énergie et le climat.

« Il est essentiel de renforcer la coopération pour s'attaquer aux causes profondes de la fragilité des économies et des communautés afin de lutter contre les effets du changement climatique, d'accélérer la croissance du secteur privé pour créer des opportunités économiques et améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau propre, et de contribuer à un développement durable et viable au Sahel », a ainsi déclaré Ambroise Fayolle (photo), vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « l'adhésion de la BEI à l'Alliance du Sahel permettra de répondre rapidement à des défis locaux spécifiques en permettant le partage de l'expérience technique et de l'expertise financière avec les partenaires africains et internationaux afin de renforcer l'impact de notre engagement collectif au Sahel ».

Pour rappel, la BEI soutient depuis plusieurs décennies des projets en Afrique grâce à de nombreux financements accordés. En 2019, l’institution a annoncé avoir « mis à disposition 3 milliards d’euros de nouveaux financements qui permettront de soutenir 10,7 milliards d’euros d’investissements porteurs de changement dans toute l’Afrique ». Pour 2020, l’institution espère faire monter le montant de ses financements sur le continent à 4 milliards d’euros.

Moutiou Adjibi Nourou