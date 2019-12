Malawi : le FIDA accorde 70 millions $ pour l'amélioration de la commercialisation agricole

(Agence Ecofin) - Au Malawi, le Fonds international de développement agricole (FIDA) a signé le 20 décembre dernier, un accord de financement de 70 millions $ au profit du Programme de transformation de l’agriculture par la diversification et l’entrepreneuriat (TRADE).

Cette initiative d’un coût total de 125,4 millions $ vise à améliorer la commercialisation de la production de l’agriculture familiale par le biais du renforcement de l’accès au marché. Elle entend également booster la productivité agricole tout en contribuant à l’adaptation des exploitants au changement climatique.

« Ce nouveau programme pour le Malawi consolidera les succès et les bonnes pratiques du Programme d’amélioration des moyens de subsistance des populations rurales et de l’économie, qui s’est achevé, et les reproduira à plus grande échelle », a notamment souligné Ambrosio Barros, directeur du FIDA pour le Malawi. Le projet cible particulièrement 7 produits de base que sont le soja, le miel, la viande bovine, la pomme de terre, le tournesol, l’arachide et les produits laitiers.

300 000 familles devraient être impactées dans 11 districts que couvre le projet. Pour rappel, l’agriculture génère 80 % des recettes à l’export et emploie plus de 75 % de la population active.

