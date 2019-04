Ouganda : un projet-pilote de 1 million $ bientôt lancé pour une agriculture résiliente

(Agence Ecofin) - Un projet de finance climat, d’une valeur de 1,07 million $, sera lancé en juin prochain en Ouganda. Il est dénommé « Accroissement de la résilience des paysages agricoles et des chaînes de valeurs de l’Est de l’Ouganda : développement des pratiques d’agriculture intelligente face au climat ».

Ce projet consistera en l’adoption par les coopératives agricoles et les écoles primaires des régions bénéficiaires de pratiques et de technologies les rendant plus résilientes face au climat.

La phase pilote, qui sera mise en œuvre sur les trois prochaines années, impliquera sept districts, ainsi que le développement d’une plateforme destinée à l’amélioration de la productivité agricole, à la valorisation, au marketing et à l’intégration des principes d’une agriculture intelligente face au climat (CSA).

Les districts bénéficiaires sont Budaka, Bugiri, Busia, Buyende, Kaliro, Kamuli et Namutumba.

Le projet sera dirigé par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le ministère ougandais de l’Agriculture, de la Production animale et de la Pêche.

La région Est de l’Ouganda est soumise à des intempéries climatiques qui aggravent l’insécurité alimentaire de ses populations.

Gwladys Johnson Akinocho