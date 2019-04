Les Nations unies accompagneront la mobilisation de 50 milliards $ au profit du lac Tchad

(Agence Ecofin) - Les Nations unies ont proposé leur aide pour la levée de 50 milliards $ pour revitaliser le lac Tchad atteint par une sévère crise de sécheresse.

Muhammadu Buhari, le président nigérian, a révélé qu’Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations unies a accepté de co-présider le fonds spécial qui a été mis en place pour conduire la mobilisation de ce financement.

Selon Garba Shehu, le responsable de la communication du président, un tel forum est nécessaire à cause de l’ampleur du financement nécessaire et qui ne peut être mobilisé par les seuls pays abritant le lac.

Le lac Tchad qui borde le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun a perdu au cours des dernières années, 90% de sa surface, principalement à cause des changements climatiques menaçant ainsi plus de 30 millions de personnes.

Le dessèchement du lac est également l’une des raisons de la résurgence du terrorisme dans la région, selon les autorités. Les groupes tels que l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest ou Boko Haram y ayant établi leur fief.

Gwladys Johnson Akinocho