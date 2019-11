Afrique Centrale : la Russie s’intéresse à la CEEAC

(Agence Ecofin) - La promotion d’une coopération plus dense et bénéfique, entre la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Russie était au cœur des échanges, il y a quelques jours à Libreville, entre le secrétaire général de la CEEAC, Allam-Mi et l’ambassadeur de Russie au Gabon, Dimitry Kourakov.

À l’entame de ces échanges, les deux hommes ont fait le point sur le sommet Russie-Afrique qui s’est récemment tenu à Sotchi en Russie. Sommet, au cours duquel, le secrétaire général de la CEEAC a pris part à l’invitation du gouvernement russe.

Par la suite, ils ont évoqué les leviers à activer afin de hisser la coopération entre la Russie et la CEEAC sur le plan multisectoriel, à un niveau plus élevé. Dans ce cadre, Dimitry Kourakov a révélé à son hôte que son pays souhaitait établir un accord-cadre de coopération avec la CEEAC.

L’ambassadeur Allam-Mi et Dimitry Kourakov ont enfin manifesté leur intérêt pour la signature d’un mémorandum d’entente devant lancer les bases d’une coopération renforcée entre la Russie et la CEEAC. Une coopération à l’exemple de celle existant entre la Russie et l’Union africaine.

Stéphane Billé