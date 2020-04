Mozambique : l’UE octroie 34 millions d’euros au programme de reconstruction post-cyclone

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) a accordé un appui financier d’une valeur de 34,3 millions d’euros au Mozambique en vue de soutenir la mise en œuvre du programme de reconstruction post-cyclone élaboré par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La signature de cet accord de financement a eu lieu, le mercredi 22 avril 2020, entre l'ambassadeur de l'UE au Mozambique, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar et le Représentant résident adjoint du PNUD, Francisco Roquette.

D’un coût total de 72,2 millions $, ce programme dénommé « Mozambique Recovery Facility » est prévu pour une durée de 5 ans. Il s’articule autour de 3 piliers essentiels : aider les communautés à se remettre de l'impact des cyclones et des inondations et à reconstruire leurs moyens de subsistance, en particulier les femmes et les personnes handicapées ; reconstruire les logements et les infrastructures communautaires ; développer les capacités et les systèmes nationaux pour planifier et mettre en œuvre le programme de redressement et de résilience.

Pour l’ambassadeur de l’Union européenne, « notre objectif est de mieux reconstruire en nous concentrant sur des infrastructures résilientes et de promouvoir les opportunités économiques de développement durable dans les zones sinistrées, conformément aux engagements pris par l'UE en 2019 ».

Pour rappel, en mars et avril 2019, le Mozambique avait été durement secoué par les cyclones Idai et Kenneth qui ont provoqué la mort d’un millier de personnes et fait des centaines de milliers de sans-abri.

André Chadrak