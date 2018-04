La Banque mondiale renforce sa capacité de financement à travers l’adoption d’un plan d'augmentation de son capital

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a adopté la semaine dernière, un programme d’augmentation et de réforme de son capital, a déclaré l’institution dans un communiqué publié samedi sur son site.

Selon les informations indiquées, ledit programme devrait permettre à l’institution de Bretton Woods, d’augmenter le montant de son capital versé, pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), ainsi que pour la Société financière internationale (IFC). Ainsi, 13 milliards $ devraient être attribués aux deux institutions, à raison de 7,5 milliards $ pour la BIRD et 5,5 milliards $ pour l’IFC.

« Cette augmentation de capital est essentielle à la poursuite des efforts que nous déployons pour mobiliser des ressources financières supplémentaires à l’appui du développement et répondre ainsi aux aspirations des populations que nous servons.», a déclaré le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim (photo).

Et d’ajouter : « L’augmentation de capital accroîtra notre capacité de réaction face aux risques qui menacent la stabilité et la sécurité mondiales, notamment dans les pays très pauvres et les Etats fragiles. »

Hormis cette augmentation de capital, la Banque a annoncé l’adoption de plusieurs mesures, visant à améliorer son efficacité, notamment à travers un rééquilibrage de la répartition du capital entre les pays membres, ainsi qu’une meilleure représentation des pays émergents et en voie de développement.

Les responsables de l’institution espèrent ainsi, avoir enclenché un processus qui devrait permettre aux institutions du groupe de la Banque mondiale, d’augmenter leur capacité financière moyenne annuelle à 100 milliards $ entre 2019 et 2030.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)