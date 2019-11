RDC: les USA annoncent une aide de 600 millions $

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo bénéficiera d’une aide de 600 millions $ de la part des Etats-Unis d’Amérique. C’est ce qu’a annoncé, cette semaine, un communiqué de l’ambassade américaine près le pays d’Afrique centrale.

La nouvelle aide vise à soutenir la transition politique en cours depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Elle devrait être accordée d’ici les trois prochaines années via l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

A travers ce financement, les autorités américaines affichent leur intention d’aider le président Tshisekedi à réaliser les changements socio-économiques annoncés au début de son mandat. Quelques semaines plus tôt, le chef de l’Etat congolais avait indiqué que son gouvernement envisageait de sortir 20 millions de ses concitoyens de la pauvreté, au cours des cinq prochaines années.

Les nouveaux fonds appuieront les activités de développement liées à l'éducation, à la croissance économique, à la santé, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, à la protection de l'environnement et à l'aide humanitaire.

« Notre accord d’aide au développement prolongé permettra à l’USAID d’aider des millions de Congolais en octroyant des fournitures scolaires aux enfants, en distribuant des médicaments essentiels aux malades, en protégeant les forêts et la faune de la RDC, et bien plus encore », a déclaré Paul Sabatine, directeur de l’USAID en RDC. Et d’ajouter : « Par-dessus tout, nos programmes aideront la RDC à cheminer vers son autosuffisance ».

Moutiou Adjibi Nourou