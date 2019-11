La BAD accorde un prêt de 73,2 millions d’euros au profit des chaînes de valeur agricoles au Congo

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a entériné mercredi dernier, l’octroi d’un prêt de 73,2 millions d’euros en faveur du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (PROVIDAC).

Cette initiative d’une durée de 6 ans ciblera le maïs (alimentation animale, humaine et brasserie), le manioc (farine et autres produits), l’aviculture (poulets de chair et œufs), l’aquaculture et la pisciculture (poissons frais et poissons salés, fumés).

« Le PROVIDAC doit couvrir les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe Noire ainsi que les bassins de production dans les départements de Plateaux, Pool, Bouenza, Cuvette et Niari », indique la BAD sur son site web.

Le projet devrait contribuer à l’amélioration de la productivité agricole, au renforcement de la gestion de la fertilité des sols ainsi que l’autonomisation économique des femmes. Il est prévu pour impacter 355 000 personnes, dont 40 % de jeunes et 40 % de femmes.

Pour rappel, d’après la BAD, l’agriculture fournit 6,7 % du PIB non pétrolier du Congo. Le secteur reste largement sous-développé au regard de son potentiel et pour cause, seulement 2 % des 10 millions d’hectares de terres cultivables sont exploités.

Espoir Olodo

