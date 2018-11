Le FMI approuve le décaissement de 15,4 millions $ pour le Malawi

(Agence Ecofin) - Le Malawi bénéficiera d’une nouvelle tranche de financement de 15,4 millions $, de la part du Fonds monétaire international (FMI), apprend-on d’un communiqué de l’institution, publié, hier, mercredi.

Comptant pour une facilité élargie de crédit (FEC) de 108,2 millions $ accordée au pays, en avril 2018, le nouveau décaissement devrait permettre au Malawi de poursuivre ses réformes de stabilisation macro-économique, et de développement d’une croissance plus forte, plus inclusive et plus résiliente.

« Le rendement du programme du Malawi a été satisfaisant. Les réformes structurelles soutenues par les programmes ont progressé et la plupart des critères de performance ont été remplis, avec une surperformance significative des réserves internationales et une réduction des avoirs de la Banque de réserve du Malawi (RBM) en titres publics », a, à cet effet, déclaré M. Tao Zhang (photo), directeur général adjoint du FMI.

Et d’ajouter : « La croissance économique, actuellement à peine supérieure à la croissance démographique, devrait s'améliorer progressivement à moyen terme grâce au maintien de la stabilité macroéconomique et aux réformes structurelles en cours ».

Notons que la nouvelle tranche de prêt porte à 30,9 millions $, le montant total des décaissements déjà effectués au titre de la FEC accordée au pays.

Moutiou Adjibi Nourou