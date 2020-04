Le Sénégal reçoit un don de 150 millions d’euros de l’UE pour la lutte contre le covid-19

(Agence Ecofin) - Le Sénégal va recevoir un don de 150 millions d’euros (environ 100 milliards FCFA) de l’Union européenne (UE) dans le cadre de sa lutte contre le covid-19.

L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse le mardi 21 avril 2020 et co-animée par vidéoconférence par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et la représentante de l’UE au Sénégal, Irène Mingasson.

D’après les autorités sénégalaises, un montant équivalant à 85 milliards FCFA de ce don sera un appui budgétaire qui permettra au gouvernement de financer son plan de résilience dans le cadre de la Force Covid-19. Les 15 milliards FCFA restants seront affectés à des projets de développement en cours.

Afin de limiter l’impact économique de la crise sanitaire, un fonds de riposte et de solidarité, Force Covid-19, a été créé par le gouvernement sénégalais et sera doté de 1000 milliards FCFA (environ 1,5 milliard d’euros).

Borgia Kobri